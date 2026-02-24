Goldman Sachs Group Inc. beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse für 2025 hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick für den Free Cashflow 2026 lasse allerdings etwas zu wünschen übrig. Der Konsens liege hier bereits am oberen Ende der Zielspanne.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 10:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,6 Prozent auf 371,40 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 0,38 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109 217 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 4,5 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.02.2026 präsentieren.

