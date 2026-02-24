MTU Aero Engines Aktie
24.02.2026 11:13:47
Goldman Sachs Group Inc. beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Neutral
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse für 2025 hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick für den Free Cashflow 2026 lasse allerdings etwas zu wünschen übrig. Der Konsens liege hier bereits am oberen Ende der Zielspanne.
Die Aktie verlor um 10:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,6 Prozent auf 371,40 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 0,38 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109 217 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 4,5 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.02.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
