Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Experten-Analyse
|
19.03.2026 13:07:47
Goldman Sachs Group Inc.: Buy für Vonovia SE-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und der kurzfristige Ausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag. Die Schuldenabbaupläne des Immobilienkonzerns dürften gut ankommen, wie auch die klarere Dividendenpolitik.
Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung
Die Vonovia SE-Aktie musste um 12:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 9,4 Prozent auf 22,29 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 64,20 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 12 642 563 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 9,2 Prozent ein. Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
19.03.26
|Wohnen: Warum Vonovia wieder riesige Gewinne macht (Spiegel Online)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.03.26