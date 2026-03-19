Goldman Sachs Group Inc.: Buy für Vonovia SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und der kurzfristige Ausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag. Die Schuldenabbaupläne des Immobilienkonzerns dürften gut ankommen, wie auch die klarere Dividendenpolitik.

Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Vonovia SE-Aktie musste um 12:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 9,4 Prozent auf 22,29 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 64,20 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 12 642 563 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 9,2 Prozent ein. Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:14 / GMT

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