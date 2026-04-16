Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Bewertung im Blick
|
16.04.2026 10:28:48
Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Brenntag SE-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi nahm am Mittwoch im Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai vor allem währungsbedingte Anpassungen an den Schätzungen vor. Varanasi geht weiter davon aus, dass Chemiehändler vom aktuell schwierigen Umfeld profitieren.
Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Brenntag SE konnte um 10:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 58,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 20,75 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 17 431 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 18,6 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Brenntag SE am 13.05.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SE
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|59,78
|3,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.