Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Brenntag SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi nahm am Mittwoch im Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai vor allem währungsbedingte Anpassungen an den Schätzungen vor. Varanasi geht weiter davon aus, dass Chemiehändler vom aktuell schwierigen Umfeld profitieren.

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Brenntag SE konnte um 10:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 58,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 20,75 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 17 431 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 18,6 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Brenntag SE am 13.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:57 / BST

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