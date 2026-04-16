Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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Bewertung im Blick 16.04.2026 10:28:48

Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Brenntag SE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Brenntag SE-Aktie

Die Brenntag SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi nahm am Mittwoch im Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai vor allem währungsbedingte Anpassungen an den Schätzungen vor. Varanasi geht weiter davon aus, dass Chemiehändler vom aktuell schwierigen Umfeld profitieren.

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Brenntag SE konnte um 10:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 58,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 20,75 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 17 431 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 18,6 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Brenntag SE am 13.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,Brenntag

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