Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Einstufung im Blick
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05.11.2026 14:04:48
Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Scout24-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die prozentual zweistellige Wachstumsdynamik in beiden Geschäftsbereichen des Immobilienportal-Betreibers sei zurückgekehrt, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in seinem Resümee zum dritten Quartal.
Aktienanalyse online: Die Scout24-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Scout24-Aktie konnte um 13:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 92,75 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 13,21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 94 780 Stück. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 10,2 Prozent nach oben. Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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