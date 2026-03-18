Goldman Sachs Group Inc.: Deutsche Telekom-Aktie erhält Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Quartalsergebnisse an - vor allem auch an die Reaktion seines UBS-Kollegen auf die Zahlen der Tochter T-Mobile US. Die T-Aktie steht weiterhin auf der "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 12:21 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 32,87 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 27,78 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 015 831 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 18,8 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 10:00 / GMT

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