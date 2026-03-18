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Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Aktienempfehlung 18.03.2026 12:37:47

Goldman Sachs Group Inc.: Deutsche Telekom-Aktie erhält Buy

Goldman Sachs Group Inc.: Deutsche Telekom-Aktie erhält Buy

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Andrew Lee hat eine gründliche Analyse des Deutsche Telekom-Papiers durchgeführt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Quartalsergebnisse an - vor allem auch an die Reaktion seines UBS-Kollegen auf die Zahlen der Tochter T-Mobile US. Die T-Aktie steht weiterhin auf der "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 12:21 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 32,87 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 27,78 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 015 831 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 18,8 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 10:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Deutsche Telekom

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