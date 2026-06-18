Goldman Sachs Group Inc. gibt BMW-Aktie Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 107 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes nahm am Donnerstag in Reaktion auf die Prognosesenkung vom Dienstag eine etwas konservativere Haltung ein. Die Kursreaktion hält der Experte aber für übertrieben. Die Nettoliquidität (Net Industrial Cash) der Münchner liege inzwischen über ihrem Marktwert.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von BMW befand sich um 09:37 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 61,12 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 37,43 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 281 446 BMW-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 30,6 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:11 / BST

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