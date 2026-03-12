Brenntag Aktie

Aktuelle Analyse im Blick 12.03.2026 11:58:47

Goldman Sachs Group Inc. gibt Brenntag SE-Aktie Buy

Goldman Sachs Group Inc. hat die Brenntag SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstag. Varanasi hob zudem weitere Einsparungen hervor, die der Chemiehändler angekündigt hat.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Brenntag SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 47,63 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 34,37 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 286 724 Brenntag SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 3,9 Prozent abwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Brenntag SE voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

