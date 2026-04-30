DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktuelle Analyse 30.04.2026 10:13:47

Goldman Sachs Group Inc. gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Neutral

Goldman Sachs Group Inc. gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Neutral

Die detaillierte Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Patrick Creuset durchgeführt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe dank des Express-Geschäfts die Erwartungen übertroffen, schrieb Patrick Creuset am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:57 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 47,73 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 4,76 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 357 776 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 2,1 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com,Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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