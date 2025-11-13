Goldman Sachs Group Inc. gibt EON SE-Aktie Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20,00 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren. Allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.

Das Papier von EON SE befand sich um 13:56 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 15,16 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 22,03 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 2 500 012 EON SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 39,9 Prozent. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 18.03.2026.

