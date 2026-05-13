Goldman Sachs Group Inc. gibt Vonovia SE-Aktie Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,30 auf 31,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Mittwoch die klare Strategie zum Schuldenabbau positiv hervor. Das operative Geschäft des Immobilienkonzerns untermauere die Ziele für 2028, schrieb er.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:35 Uhr fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 22,05 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 44,22 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 910 426 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 10,1 Prozent nach. Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:02 / BST

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