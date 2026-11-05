Goldman Sachs Group Inc.: Heidelberg Materials-Aktie erhält Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin hob am Donnerstag seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 6 Prozent an. Der Baustoffkonzern zähle zu den wenigen, die strukturelles Ergebniswachstum auf einem vernünftigen Bewertungsniveau böten, und dabei nicht auf eine klare Absatzerholung angewiesen seien, schrieb er.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Heidelberg Materials-Aktie zur Zeit der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 13:51 Uhr 3,7 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 23,70 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 276 061 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 18,7 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:19 / GMT

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