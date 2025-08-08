Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Analyse im Fokus
|
08.08.2025 14:07:50
Goldman Sachs Group Inc.: Infineon-Aktie erhält Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Alexander Duval äußerte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie erste Gedanken zu den potenziellen Auswirkungen neuester US-Zollpläne, die im Regelfall eine Abgabe in Höhe von 100 Prozent auf US-Halbleiterimporte vorsähen. Für Unternehmen, die in den USA in die Fertigung investierten, sei eine Ausnahme vorgesehen. Bei Infineon erwartet er nur begrenzte Auswirkungen.
Aktienanalyse online: Die Infineon-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:51 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 34,89 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 33,28 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 639 966 Infineon-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Anteilsschein um 12,1 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|34,95
|1,67%
