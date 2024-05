Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Zalando-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Analyse der Zalando-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Bruttowarenwert (GMV) des Online-Modehändlers habe die Konsensschätzung aber etwas verfehlt.

Um 11:34 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 25,62 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 13,19 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 773 396 Zalando-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 stieg das Zalando-Papier um 19,4 Prozent. Die Zalando-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet.

