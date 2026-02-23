Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Commerzbank-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an den Quartalsbericht der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsgrundlage für sein Kursziel nach vorne.

Die Aktie legte um 09:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 35,06 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 11,24 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 261 342 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 2,9 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 08.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



