DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktie auf dem Prüfstand 07.08.2026 13:07:50

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Patrick Creuset hat sich intensiv mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset erhöhte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der Bonner seine Schätzungen über den Marktkonsens. Er sieht aber für die Branchenwerte aktuell kaum Kurspotenzial.

Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 12:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 54,92 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 1,97 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260 236 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 22,6 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:15 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: AIF,Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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07.08.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 DHL Group Hold Warburg Research
06.08.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.08.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)

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