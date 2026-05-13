Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 568 auf 557 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Dienstagnachmittag an die Quartalsergebnisse des Rückversicherers an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 463,60 EUR nach. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 20,15 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 171 248 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 13,6 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 07.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:33 / BST

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