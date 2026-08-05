Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 43 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Dienstag an durchwachsene Quartalsergebnisse des Dialysekonzerns an.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:21 Uhr 0,9 Prozent auf 41,82 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 6,74 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 378 573 Stück. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 6,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:03 / BST

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