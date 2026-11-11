Henkel vz. Aktie

Henkel vz. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Aktie im Blick 11.11.2026 12:52:50

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat die Henkel vz-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht die starken Preise und die Dynamik im Klebstoffgeschäft. Das Umfeld ins Jahr 2027 hinein sei allerdings ungewiss.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:30 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 86,90 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 2,19 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 64 506 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 29,1 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Henkel vz am 08.03.2027 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Henkel AG

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Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 87,66 0,23% Henkel KGaA Vz.

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