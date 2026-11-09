Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Aktienbewertung 09.11.2026 11:43:48

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Siemens Healthineers-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Siemens Healthineers-Aktie

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 43 auf 49 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Sonntag an den Bericht des vierten Geschäftsquartals an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis für die Aktien des Medizintechnikkonzerns nach vorn.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:26 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 44,09 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,14 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 246 376 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 0,5 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto

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