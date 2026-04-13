Goldman Sachs Aktie

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WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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13.04.2026 13:38:06

Goldman Sachs Group Inc. Q1 Profit Rises

(RTTNews) - Goldman Sachs Group Inc. (GS) announced earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $5.403 billion, or $17.55 per share. This compares with $4.583 billion, or $14.12 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 14.4% to $17.227 billion from $15.062 billion last year.

Goldman Sachs Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.403 Bln. vs. $4.583 Bln. last year. -EPS: $17.55 vs. $14.12 last year. -Revenue: $17.227 Bln vs. $15.062 Bln last year.

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