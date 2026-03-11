Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Henkel vz-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sell" belassen. Schwächer als erwartet seien die Quartalszahlen insgesamt ausgefallen, aber besser im Bereich Haarpflege, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Die Ziele für 2026 entsprächen den Erwartungen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:42 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 69,54 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 4,98 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 352 447 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,1 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

