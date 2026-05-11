Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Aktuelle Analyse
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11.05.2026 12:28:52
Goldman Sachs Group Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Neutral
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton senkte am Montag seine Ergebnisprognosen in Reaktion auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 12:12 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,53 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 25,26 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 182 275 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 23,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 31.07.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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