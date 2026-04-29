adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Analyse im Fokus
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29.04.2026 09:33:11
Goldman Sachs Group Inc. verleiht adidas-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen im ersten Quartal währungsbedingt klar getoppt, schrieb Richard Edwards am Mittwoch nach den Zahlen. Mit einer Änderung der Markterwartungen für das Gesamtjahr rechnet er angesichts des bestätigten Ausblicks aber nicht.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse
Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:17 Uhr in Grün und gewann 6,7 Prozent auf 147,00 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 12,24 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 211 715 adidas-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 13,0 Prozent. adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.04.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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