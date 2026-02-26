Goldman Sachs Group Inc. verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 574 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss im vierten Quartal 2025 habe die Erwartungen verfehlt, wie auch das Gesamtjahr das Konzernziel, schrieb Andrew Baker am Donnerstag nach den Zahlen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 12:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 543,20 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 5,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 222 769 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,4 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



