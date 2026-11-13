Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Aktienempfehlung 13.11.2026 10:15:19

Goldman Sachs Group Inc. verleiht Siemens Energy-Aktie Buy in jüngster Analyse

Goldman Sachs Group Inc. verleiht Siemens Energy-Aktie Buy in jüngster Analyse

Siemens Energy-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Ajay Patel einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 212 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel hob am Donnerstag im Nachgang der Geschäftszahlen und des Ausblicks zwar seine Prognosen. Dies werde beim Kursziel allerdings von der gesunkenen Branchenbewertung überlagert.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:59 Uhr die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 132,44 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 51,01 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 294 064 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 10,5 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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