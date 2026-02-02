Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Airbus SE-Analyse im Blick
|
02.02.2026 10:22:49
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der europäischen Empfehlungsliste "Conviction List - Directors Cut" von Goldman. Der jüngste Kursrückschlag aufgrund schwacher Januar-Auslieferungszahlen und Währungsgegenwind biete eine gute Einstiegschance, schrieb Sam Burgess am Freitagabend. Die Zielsenkung resultiere aus den jüngsten Wechselkursentwicklungen.
Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:06 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 191,72 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 25,18 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten 34 010 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 3,2 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Airbus SE
