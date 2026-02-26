Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Allianz-Aktie mit Neutral

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Andrew Baker hat sich intensiv mit dem Allianz-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 404 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des vierten Quartals 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Baker am Donnerstag. Das Interesse der Anleger dürfte sich auf die Ertrags- und Margentrends in der Schaden/Unfall-Versicherung konzentrieren.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Allianz-Aktie musste um 09:17 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 374,00 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8,02 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 71 567 Allianz-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 4,2 Prozent. Die Allianz-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

