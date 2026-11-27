Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 76 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi rechnet mit einem soliden Jahresfinale des Chemikalienhändlers. Mit Blick auf 2027 gebe es enorme Unsicherheiten für die Preis- und Volumenentwicklung, schrieb sie am Donnerstag. Sie bleibt allerdings optimistisch, da die Einkaufsmanagerindizes in Europa und den USA über der Expansionsschwelle liegen.

Aktienbewertung im Detail: Die Brenntag SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:11 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 56,62 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,46 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38 128 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 18,1 Prozent. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 16:56 / GMT

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