Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen vor der Berichtssaison der Investitionsgüterbranche am Dienstagabend noch einmal an. Insgesamt ist sie für Auftragseingang und Ergebnisse etwas skeptischer als der Markt und sieht durch das starke erste Quartal eine hohe Hürde aufgelegt. Im Schnitt steigen ihre Kursziele aber um 1,4 Prozent.

Aktieninformation im Fokus: Die Daimler Truck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Um 12:36 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 42,95 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7,10 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 368 292 Daimler Truck-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 20,3 Prozent aufwärts. Am 07.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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