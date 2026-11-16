E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Bewertung im Blick
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16.11.2026 13:37:47
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 24 auf 22,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis nach vorne.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie notierte um 13:20 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 19,20 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,19 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 576 087 EON SE-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 22,7 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:22 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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