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GEA-Analyse im Fokus 11.11.2026 12:52:50

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: GEA-Aktie mit Neutral

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: GEA-Aktie mit Neutral

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Daniela Costa hat eine ausführliche Untersuchung des GEA-Papiers durchgeführt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 69 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Anlagenbauers an.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:36 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 72,40 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,55 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33 713 GEA-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 28,1 Prozent zu Buche. Es wird erwartet, dass GEA die Ergebnisse für Q4 2026 Experten zufolge am 04.03.2027 präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: GEA

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