SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Aktienbewertung
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23.10.2026 12:43:47
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: SAP SE-Aktie mit Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die SAP SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:26 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 212,20 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 21,58 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 456 035 Aktien. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 3,6 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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