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15.10.2026 06:31:29
Goldman Sachs Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Goldman Sachs Group präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 1962,39 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Goldman Sachs Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1251,83 ARS in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Goldman Sachs Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48 060,56 Milliarden ARS im Vergleich zu 42 731,91 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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