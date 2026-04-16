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16.04.2026 06:31:29
Goldman Sachs Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Goldman Sachs Group hat am 13.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 24,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,26 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 39,57 Milliarden CAD, gegenüber 45,10 Milliarden CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,26 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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