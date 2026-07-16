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16.07.2026 06:31:29
Goldman Sachs Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Goldman Sachs Group hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal hat Goldman Sachs Group 155,61 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 177,01 Milliarden BRL umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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