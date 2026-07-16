Goldman Sachs Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Goldman Sachs Group hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2273,70 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Goldman Sachs Group ein EPS von 964,01 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 43 386,43 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35 874,68 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at