Goldman Sachs Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Goldman Sachs Group hat am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,04 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Goldman Sachs Group ein EPS von 15,11 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 42,63 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 43,25 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at