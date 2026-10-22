JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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22.10.2026 15:30:02
Goldman Sachs Group vs. JPMorgan Chase: Which Financial Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors weighing Goldman Sachs Group (NYSE:GS) against JPMorgan Chase & (NYSE:JPM) must decide between a capital markets specialist and a diversified banking powerhouse. Both institutions are central to global finance but follow very different growth paths for 2026.
Goldman Sachs Group maintains a tight focus on investment banking and institutional wealth management, while JPMorgan Chase & operates a massive retail and commercial network. This comparison highlights the difference between a firm that thrives on market activity and one that benefits from broad consumer engagement. These businesses represent two distinct ways to gain exposure to the financial sector.
Goldman Sachs Group provides investment banking, securities, and investment management services to a global client base. It remains a titan among bank stocks by prioritizing institutional services over traditional retail branches. In late 2025, the firm transitioned its General Motors (NYSE:GM) credit card program to another issuer and plans to do the same with Apple (NASDAQ:AAPL) over the next two years.
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Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
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19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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19.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
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16.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones fester (finanzen.at)
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16.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.10.26
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
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15.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
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14.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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13.10.26
|JPMorgan-Aktie steigt: Quartalsgewinn wächst um sechs Prozent – Analysten hatten mehr erwartet (dpa-AFX)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Goldman Sachs
|782,60
|-1,34%
|Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A-
|19,18
|-0,05%
|Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D-
|18,64
|-0,11%
|Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C-
|19,64
|0,10%
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|36 740,00
|0,60%
|JPMorgan Chase & Co.
|296,55
|-1,00%
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