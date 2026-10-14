Goldman Sachs hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Goldman Sachs hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Goldman Sachs 12,25 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,04 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,17 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at