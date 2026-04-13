Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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13.04.2026 17:28:11
Goldman Sachs Kicks Off Earnings Season With a Blowout Quarter, Yet Investors Are Selling the Stock Anyway. Here are 2 Reasons Why
The large and historic investment bank Goldman Sachs (NYSE: GS) kicked off the 2026 first-quarter earnings season with blowout results, easily topping Wall Street analyst estimates.The bank generated earnings per share of $17.55, over $1 better than estimates coming into the quarter. Revenue of $17.23 billion topped expectations by $260 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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