Goldman Sachs Aktie

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WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Blick in die Bücher 14.07.2026 15:32:00

Goldman Sachs liefert starke Geschäftszahlen - Aktie steigt

Goldman Sachs liefert starke Geschäftszahlen - Aktie steigt

Ein boomender Handel mit Aktien und Anleihen hat der US-Investmentbank Goldman Sachs im zweiten Quartal einen überraschend hohen Gewinnsprung beschert.

Mit gut 6,6 Milliarden US-Dollar verdiente das Geldhaus rund 78 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Dies lag vor allem an dem kräftigen Anstieg der Einnahmen auf breiter Front: Die gesamten Erträge der Bank wuchsen um 39 Prozent auf 20,3 Milliarden Dollar. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst gut an: Die Goldman Sachs-Aktie gewann im NYSE-Handel 4,46 Prozent an Wert auf 1.092,61 US-Dollar. Analysten hatten sich bei Erträgen und Gewinn deutlich geringere Zuwächse ausgerechnet.

Tatsächlich sprangen die Erträge im Aktienhandel im Jahresvergleich um mehr als 70 Prozent in die Höhe, im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen betrug der Anstieg knapp ein Drittel. Die Gebühreneinnahmen der Investmentbank wuchsen um mehr als die Hälfte, und der Zinsüberschuss legte um ein Viertel zu.

/stw/mis

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images

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