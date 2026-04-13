Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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13.04.2026 17:04:28
Goldman Sachs posts higher Q1 profit of US$5.4 billion on strength in dealmaking, equities trading
A landmark deal in Q1 entailed advising Unilever on the merger of its food business with spicemaker McCormickWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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