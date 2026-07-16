Goldman Sachs präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Goldman Sachs hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 20,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,91 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 30,79 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at