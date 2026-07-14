Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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14.07.2026 19:01:34

Goldman Sachs Saves the Dow From IBM's Worst Day in 39 Years

Monday's market pain flipped into some modest Tuesday gains.The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) index rose 0.9% by 12:05 p.m. ET, extending its recovery from a volatile morning session. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) gained 0.3%, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) fell 0.2%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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