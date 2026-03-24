E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Expertenstimme
|
24.03.2026 13:19:00
Goldman Sachs sieht weiteres Potenzial bei E.ON - Kursziel steigt auf 23 Euro, Aktie ebenfalls
Analyst Alberto Gandolfi passte seine Prognosen für die Stromnachfrage am Montag an die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt an. Historisch seien Energiekrisen für Versorger ein zweischneidiges Schwert gewesen, so Gandolfi. Höhere Preise sorgten zwar für höhere Gewinne, es gebe aber auch Risiken. So treibe die Inflation die Marktzinsen und damit die Eigenkapitalkosten in die Höhe. Zudem rufe die Sorge, ob sich die Verbraucher die steigenden Kosten leisten könnten, die Regulierer auf den Plan. Insgesamt sieht er den ohnehin bestehenden "Super-Zyklus" für Versorger aber noch ganz am Anfang.
Die E.ON-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,41 Prozent auf 18,54 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images,PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images,E.ON AG
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