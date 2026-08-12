Acquire Aktie

Acquire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US0049011044

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12.08.2026 14:34:57

Goldman Sachs to acquire ETF provider Neos for up to $2.3bn

Wall Street bank continues to boost presence in asset managementWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Goldman Sachs 904,60 0,91% Goldman Sachs
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A- 19,11 0,58% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A-
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D- 18,80 0,05% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D-
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C- 19,13 0,29% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C-
Neos Corporation 265,00 0,00% Neos Corporation

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