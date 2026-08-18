Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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18.08.2026 15:13:19
Goldman Sachs to buy LCN Capital Partners in up to US$410 million deal
The deal marks the bank’s second acquisition in less than 10 daysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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