Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|
18.02.2026 00:55:59
Goldman Sachs to Drop D.E.I. Criteria for Board Members
The move would be the Wall Street firm’s latest retreat from diversity mandates that its chief executive, David Solomon, had once made a priority.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
18:02
|Börse New York in Grün: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.at)
|
16:02
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Goldman Sachs-Aktie wenig bewegt: Chefjuristin geht nach Enthüllungen von Verbindung zu Jeffrey Epstein (dpa-AFX)
|
13.02.26
|ROUNDUP: Chefjuristin von Goldman Sachs geht nach Epstein-Verbindung (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.02.26
|Goldman Sachs: Chefjuristin Kathryn Ruemmler geht wegen Epstein-Verbindung (Spiegel Online)
|
13.02.26
|Top Goldman Sachs lawyer Kathy Ruemmler to resign over Epstein links (Financial Times)