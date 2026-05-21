Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|
22.05.2026 01:59:10
Goldman Sachs to pay US$500 million to settle shareholder lawsuit over 1MDB scandal
Shareholders accused the bank of lying about its role in the fraud while repeatedly touting its supposedly robust risk managementWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!