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WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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10.04.2026 14:05:00

Goldman Sachs vs. Morgan Stanley: Which Stock Has More Upside?

It is earnings season and next week, two of the leading players in investment banking and mergers and acquisitions -- Goldman Sachs (NYSE: GS) and Morgan Stanley (NYSE: MS) -- will report their first quarter results.Banks typically report first in each earnings season and are seen as bellwethers for the state of the economy. Goldman Sachs and Morgan Stanley are often viewed as bellwethers for the state of mergers and acquisitions (M&A).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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